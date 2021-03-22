كشفت مجموعة mbc أن الفنان السعودي ناصر القصبي سيطل على جمهور رمضان عبر مسلسل «ممنوع التجول»، رغم الصعوبات التي واجهت فريق العمل في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضها وباء كورونا على العالم، من تباعد اجتماعي، وإغلاق المطارات، والتعليم عن بعد وغيرها.وقالت المجموعة في بيان أصدرته (الإثنين): «لم تحل صعوبات التصوير في ظل الظروف القاسية التي فرضها الفايروس المستجد دون تكيف فريق المسلسل مع الحدث»، فيما أكد القصبي أن الجو الذي فرضه الفايروس لا يشبه أي نوع من العراقيل التي واجهها الفريق في الأعمال السابقة على امتداد مشوارهم الفني، وتابع القصبي: «سيلمس المشاهدون بأنفسهم تلك الحالة الدرامية التي تعبر عنهم وتعكس ظروف حياتهم ومعاناتهم اليومية، وهو ما يمنح عملنا المزيد من المصداقية».وأردف القصبي: «الكوميديا هي الإطار العام للعمل، فالناس اكتفت من حالة (الكورونا) والغمّ الذي أصاب حياتهم بسبب الفايروس، لذا يقدم العمل طرحاً اجتماعياً للحالة ضمن طابع كوميدي، وآمل أن نكون موفقين فيما قدمناه».يجمع «ممنوع التجول» الذي تعرضه mbc خلال الشهر الكريم، القصبي بكل من حبيب الحبيب، وراشد الشمراني، وفايز المالكي، وإلهام علي، وأسيل عمران، وعبد المجيد الرهيدي، وعلي الحميدي، وخالد الفراج، وهبة الحسين، وفاطمة الحوسني، وماجد مطرب فواز وآخرين، فيما يخرجه إلى جانب أوس الشرقي كل من: هناء العمير، وعبد العزيز الشلاحي، وموسى الثنيان.