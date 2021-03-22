تكبدت شركة «آبل» 2 مليون دولار غرامة، بسبب إحدى سياساتها التوفيرية الجديدة. ووفق RT (الإثنين) غرمت هيئة حماية المستهلك البرازيلي الشركة الأمريكية نحو 10 ملايين ريال برازيلي (1.99 دولار أمريكي) لإصرارها على إزالة الشاحن من علب هاتف «آيفون 12» ما يعد انتهاكا لحقوق المستهلكين حسب جهاز الرقابة المحلي، الذي حذر «آبل» من أسلوبها المستفز مطلع يناير الماضي، لكنها تذرعت بأن إزالة شاحن الطاقة سيقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ولم تكتف بهذا التبرير، بل أكدت أن العديد من عملائها يملكون بالفعل شواحن إضافية. بدوره أخبر المدير التنفيذي للهيئة البرازيلية «آبل» بأنها بحاجة ماسة لاحترام القانون حتى لا تشدد العقوبات.