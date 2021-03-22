رداً على ادعاءات إندونيسيا بأن لقاح «أسترازينيكا» يتعارض مع الشريعة الإسلامية، أكدت الشركة أن لقاحها المضاد لفايروس كورونا لا يحوي مكونات مشتقة من لحم الخنزير، وقال متحدث الشركة في بيان (الإثنين): «في جميع مراحل عملية إنتاج اللقاح لا يستخدم ولا يتلامس مع المنتجات المشتقة من لحم الخنزير أو غيرها من المنتجات الحيوانية». وكان مجلس العلماء الإندونيسي، أعلى سلطة إسلامية في البلاد، كتب على موقعه (الجمعة) الماضية أن اللقاح حرام لأن عملية التصنيع تستخدم «التربسين من بنكرياس لحم الخنزير». ورغم ذلك وافق المجلس على استخدامه في ضوء الحالة الوبائية الطارئة، لاسيما أن إندونيسيا تواجه أسوأ تفشٍّ في قارة آسيا.