نعت وزارة التعليم العالي المصرية، الأحد، وزيرة البحث العلمي السابق في مصر فينيس كامل جودة، التي توفيت اليوم عن عمر ناهز 86 عاما.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبدالغفار: «ننعى ببالغ الحزن والأسى جودة، داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يرزق أهلها الصبر والسلوان».

وتعد الراحلة جودة أول سيدة في مصر يتم منحها درجة الدكتوراه في العلوم من الجمعية الملكية في إنجلترا، كما تعد السيدة الوحيدة في مجال البحث العلمي التي تم تكريمها من قبل 3 رؤساء جمهورية، وهم جمال عبدالناصر، وأنور السادات، وحسني مبارك، كما أنها أول سيدة تشغل منصب وزيرة البحث العلمي في 1993 ولمدة 4 أعوام.