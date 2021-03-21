رغم ضرورة العناكب لحفظ التوازن البيئي، إلا أن زحفها في المنزل مزعج، لاسيما أن بعضها سام بل وقاتل. ووفق صحيفة «إكسبريس» البريطانية، ينصح الخبراء باستخدام 5 نباتات فعلاوة على طردها للعناكب تمتلك فوائد جمة للصحة، فأوراق الكينا تقلل أعراض البرد وتزيد الاسترخاء وتهدئ البشرة، ويمكن أيضا رش زيتها المخفف في أركان المنزل، ولأزهار الأقحوان المفعول نفسه، ويمكن وضع باقات منها في الغرف، وتقضي أوراق الريحان على العناكب والنمل والذباب والبعوض، وتعد رائحة «اللافندر» أو الخزامى العدو اللدود للعناكب، وأخيرا أوراق النعناع، التي تطرد معظم الحشرات، فيما يمكن رش زيته المخفف بالماء حول المنزل للحيلولة دون دخول العناكب.