أكدت إحصائيات نشرتها وزارة العدل في الإمارات، ارتفاع معدل زواج المواطنين ذكورا وإناثا من غير المواطنات وغير المواطنين بحسب ما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.

وأظهرت أحدث إحصاءات للوزارة ارتفاع معدل زواج المواطنين ذكورا وإناثا من غير المواطنات وغير المواطنين، خلال عام 2020، بواقع 14% بالمقارنة بعام 2019. وأوضحت أن هذا الحالات سجلت في نظام الزواج الإلكتروني، في المحاكم الاتحادية في كل من الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة.

وكشفت الإحصاءات التي نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني، ارتفاع إجمالي عدد تلك الحالات من 589 عقد زواج في عام 2019 إلى 674 عقد زواج بنهاية العام الماضي 2020. ووفقا للإحصاءات، فقد تزايد إجمالي عدد حالات زواج المواطنين من غير المواطنات من 486 عقد زواج في عام 2019 إلى 562 عقد زواج خلال عام 2020 بزيادة قدرها 76 عقد زواج بنسبة وصلت إلى 15%.

وفي الإطار ذاته، سجلت أعداد زواج غير المواطنين (ذكور)، بمواطنات ارتفاعا، حيث تزايدت من 103 عقود زواج في عام 2019 إلى 112 عقد زواج بنهاية العام الماضي، بواقع زيادة 9 عقود زواج، وبنسبة 8%.