كشف الفنان الإسباني دانيال كانوغار المشارك في احتفالية «نور الرياض»، أن العاصمة السعودية من أفضل المدن التي زارها، «إذ تتمتع بعمق تراثي وبعد ثقافي إبداعي ناهيك عن كرم كل من قابلته».وأكد كانوغار، الذي يزور السعودية لأول مرة، أن الاحتفالية تجمع كبار الفنانين من الساحة العالمية والمحلية، ما يشرع أبواب العالمية أمام الفنانين السعوديين، لاسيما أن المعروضات تتسم بالمهنية والإنسانية، ما يبشر بنقل هذا النوع من الفن إلى مستويات عالمية في القريب العاجل، والدخول في منافسات مع بقية دول العالم.يعد كانوغار أحد أمهر الفنانين العالميين المهتمين بإمكانيات الصور المعروفة وفن التركيب، وأنشأ منشآت فنية عامة ودائمة وأعمالاً فنية ضخمة، وهو إسباني يعيش بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، كما عرضت أعماله الفنية على واجهات رمزية بينها، Amalgama El Prado في متحف El Prado، مدريد (2019) وStorming Times Square، تم عرضها على 47 من لوحات الإعلانات LED في Times Square، نيويورك (2014) تشمل العروض الفردية Billow، معرض bitforms، نيويورك (2020)؛ والعديد من المعارض العالمية.يذكر أن «نور الرياض» تمثل باكورة مبادرات برامج (الرياض آرت)، الذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة في المدينة بما يتوافق مع أهداف «رؤية المملكة 2030»، وتعزيز الجوانب الثقافية والفنية من خلال تحويلها إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، عبر 12 مبادرة فنية، تشتمل على تنفيذ أكثر من 1000 عمل ومعلم فني، من إبداع فنانين محليين وعالميين أمام الجمهور في مختلف أرجاء العاصمة، ما يعد أحد أكبر مشاريع فن الأماكن العامة في العالم.