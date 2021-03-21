أطلقت شركة «مانجا» للإنتاج التابعة لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان «مسك»، مسابقة للموهوبين بالتعاون مع شركة «نيوم» للبحث عن هواة الرسم والمبدعين عبر حسابها في «تويتر» (السبت)، لاختيار سعوديين وسعوديات للمشاركة في الموسم الثاني من مسلسل الأنيميشن «أساطير في قدام الزمان»، كما سيشارك الرسم المختار في الموسم الثاني من مسلسل «حكايات المستقبل» باعتباره أول عرض فيلم رسوم متحركة سعودي، بإنتاج مشترك مع أكبر استديوهات اليابان «Toei Animation»، فيما يحصل الفائزون على دورة مكثفة في تصميم الشخصيات يقدمها خبراء ومتخصصون محليون وعالميون. يذكر أن الجزء الأول من المسلسل حصد أكثر 100 مليون مشاهدة حول العالم عبر 32 منصة وقناة.