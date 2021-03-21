كشفت دراسة يابانية حديثة أن القراءة والكتابة على الورق، تحارب «ألزهايمر» وتحفّز الذاكرة عكس الهواتف الذكية والكمبيوتر. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية (الأحد)، أكد باحثو جامعة طوكيو أن تدوين الملاحظات بالقلم على الورق التقليدي والقراءة من الوسائل الورقية تساعد الدماغ على تذكر المعلومات أكثر من استخدام الوسائل الحديثة، وأخضع الباحثون 2800 طالب من الجامعة اليابانية للاختبار، إذ ظهر أن تفوق مستخدمي الورقة والقلم في كتابة جداول المواعيد الشخصية على معتمدي الهواتف واللاب توب بنحو 54%، كما تجاوبوا بشكل أسرع في تذكر المعلومات لاحقاً، خصوصا أن الدماغ يتذكر الحركة واللمس واللغة وموقع المعلومة في الصفحة وعدد السطور.