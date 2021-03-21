كشفت منظمة الصحة العالمية أن شخصا واحدا من كل مليون متلقٍ للقاح كورونا يعاني من مضاعفات خفيفة. جاء ذلك على لسان كبيرة علماء WHO الدكتورة سوميا سواميناثان أمس (الأحد)، مؤكدة أن عملية تطوير وتصنيع اللقاحات معقدة جدا وتمر بمراحل طويلة حتى يتم الموافقة على استخدامها، لاسيما أن العالم يستخدم 8-10 لقاحات على نطاق واسع، ما يعد إنجازا غير مسبوق، إلا أن التحدي الكبير حاليا هو تصنيع من 12-14 مليار جرعة لتغطية كل سكان العالم، فالتطعيم هو السبيل الوحيد لوقف التفشي. واستدركت: «كافة البيانات حتى تاريخه تؤكد فعالية اللقاحات في وقف الأعراض الشديدة وسرعة الشفاء وتقليل أعداد الوفيات حول العالم».