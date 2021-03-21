كشف نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إطلاق أول تصريح إقامة خليجية للعمل الافتراضي، ما يمكن أي موظف بأي مكان في العالم الإقامة في الدولة وممارسة عمله عن بعد، حتى لو لم تكن شركته موجودة على أرض الإمارات. وقال آل مكتوم على حسابه في «تويتر»، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء بقصر الوطن (الأحد): «مع تقنيات العمل عن بعد نوفر فرصة للعيش في مدننا، كما اعتمدنا تأشيرات سياحية متعددة الدخول لكافة الجنسيات»، موجها رسالة للعالم: «رسالتنا للجميع.. التطور مستمر لترسيخ جودة حياة هي الأفضل عالمياً للمواطنين والمقيمين على أرضنا».