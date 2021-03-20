أصبح قرار السجن سنة مع الشغل والنفاذ واجب التنفيذ على والدة الفنانة حلا الترك، اعتبارا من (السبت)، ما أثار ضجة على مواقع التواصل، لا سيما أنه يتزامن مع «يوم الأم» المصادف اليوم. فيما قالت منى السابر لـET بالعربي: «هذه طعنة في صدري من أقرب الناس لي.. لم أتوقع أن تكون هدية ابنتي لي في يوم الأم السجن». واستدركت: «لا فائدة من تسديد المبلغ الآن، إذ يتوجب على حلا التنازل»، مبدية صدمتها من إنكار ابنتها التقاضي رغم أنها ذهبت للمحكمة للوقوف ضدها. يذكر أن محكمة بحرينية حسمت القضية بإدانة السابر بالاستيلاء على 200 ألف دينار بحريني كقرض لم يرد.