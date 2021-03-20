فيما تشير تقارير تقنية إلى أن «تويتر» يختبر ميزة حذف التغريدات بمقابل مادي، أكدت باحثة التطبيقات جاين مانشون وونغ اكتشافها شاشة اشتراك مرتبطة بالميزة (Undo Tweet). ووفق RT أعلن موقع «سي.نت» التكنولوجي (السبت) تلقيه تأكيدا من المنصة بأن مطوريها يختبرون الميزة لطرحها قريباً. ويتشابه زر «حذف التغريدات» مع زر «تراجع عن الإرسال» في البريد الإلكتروني «جي ميل»، إذ ينتظر الموقع بضع ثوان قبل إرسال الرسالة فعلياً. وقالت وونغ في تصريح سابق إنها ألقت نظرة على مؤقت ينوي «تويتر» تفعيله لمستخدميه، يمنحهم 5 ثوان كفرصة لمسح تغريدة أو صورة قرروا التراجع عن نشرها في اللحظة الأخيرة.