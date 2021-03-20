لم يعد تقليل قيمة الفاتورة وترشيد استهلاك المياه يشغل الأسرة فحسب، إذ تحرص الجهات المعنية على تقديم الحملات التوعوية للتعريف بسبل الترشيد وأثره الإيجابي في التخفيف عن كاهل الأسرة. وهنا نذكر 5 طرق لتقليل استهلاك المياه بنسبة 60%، إذ يتوجب عمل صيانة دورية للسباكة (صنابير وخزانات)، والكشف عن تآكل المواسير لضمان عدم تسرب المياه، ما يرفع الاستهلاك دون جدوى، مع إضافة القطع الموفرة لصنابير دورات المياه والمطابخ، وإعادة استخدام مياه غسل الخضروات والفواكه في ري النباتات، وأخيرا، وقبل كل ذلك، اعتماد خامات جيدة أثناء شراء أدوات السباكة والصرف، لضمان طول عمرها الافتراضي، دون الحاجة لتغييرها بين الحين والآخر.