تلقى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس (الجمعة)، لقاح شركة «أسترازينيكا» المضاد لفايروس كورونا المسبب لعدوى «كوفيد-19» وذلك بعد تداول مخاوف متزايدة من آثار جانبية محتملة للمصل.

وقال جونسون بعد تلقيه لقاح «أسترازينيكا»: «أنا عملياً لم أحس بأي شيء. هذا جرى بشكل جيد وسريع جداً»، وحث كل مواطني بلاده على الحذو حذوه، مصرحاً: «هذا أفضل شيء بالنسبة لكم وأفضل شيء بالنسبة إلى عائلاتكم وكل الآخرين».

كما حثت منظمة الصحة العالمية دول العالم على مواصلة التطعيم بلقاح «أسترازينيكا» الواقي من فايروس كورونا، قائلة إن المصل «مهم للغاية لأنه يشكل أكثر من 90% من اللقاحات التي توزع عبر كوفاكس».