لم تمر سوى أيام قليلة على جدل «وفاة اللاعب أشرف بن شرقي الملفقة» في أحد أسئلة اختبار مادة القانون الدولي للفرقة الرابعة بكلية الحقوق بجامعة سوهاج»، لتتابع جماهير القلعة البيضاء واقعة تجاوز أخرى بعد أن قام أستاذ في امتحان مادة العمارة في كلية الهندسة بجامعة المنوفية، بطلب تصميم شعار يحتوي على اللون الأحمر وعبارة «القاضية ممكن».

ونُشرت صورة الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتباين ردود الأفعال بين أهلاوية مؤيدين لما قام به الأستاذ، وزملكاوية معارضين للفعل، ومطالبين بإحالته للتحقيق، واعتذاره هو، والجامعة، عما قام به، باعتباره تجاوزًا في حق الفريق وجماهيره، واعتبار تلك الجملة «مادة للسخرية».

وأكد أستاذ المادة في امتحانه الذي أثار ضجّة على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ «عبارة القاضية ممكن تحوّلت من مجرد تعليق رياضي شهير (ارتبط بهدف فوز الأهلي على الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الأخيرة)، إلى حالة تصف أي مشكلة يتم حلها في اللحظات الحاسمة، وهو ما جعل شركات إنتاج الشعارات في القاهرة تخلدها بشعار من إنتاجها مبيّن في الصورة، فلو كنت موضع هذه الشركة في مساحة 10*10 سم مربع صمم لوغو لتلك المناسبة بطريقتك باستخدام مجموعة لونية من التي درستهم بشرط احتوائها على اللون الأحمر وعبارة القاضية ممكن».

وعلّق عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، على الواقعة قائلًا، «هذا الأمر منوطة بالرد عليه جامعة المنوفية سواء رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو المستشار الإعلامي للجامعة.. وهناك تنسيق في العمل الإعلامي بين الوزارة والجامعة».

ويقول رئيس جامعة المنوفية عادل مبارك لموقع «سكاي نيوز عربية»، «لم يتم إخباري بالواقعة بعد ولم نعلم عنها شيئًا، ولكن سيتم الاستفسار عنها من عميد الجامعة وأستاذ المادة».

وأكد عميد جامعة المنوفية، «طلبت من عميد الكلية التحقيق في الأمر، وإرسال مذكرة عمّا حدث.. وفي حال وجود أي تجاوز لن يكون هناك أي تهاون في اتخاذ القرارات المناسبة للواقعة».