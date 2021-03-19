ذكرت مجلة «فوربس» الأمريكية أن ثروة أغنى 10 أشخاص في العالم هبطت بواقع 23.5 مليار دولار خلال يوم واحد (960 مليون دولار في الساعة) في ظل موجة بيع أسهم في البورصات.

مؤسس موقع «أمازون» جيف بيزوس،، تراجعت ثروته في نهاية الأسبوع بواقع 5.7 مليار دولار، إلى 178.1 مليار دولار، وعلى الرغم من ذلك حافظ على المرتبة الأولى في القائمة.

فيما خسر المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «لويس فيتون» برنار أرنو، نحو 525 مليون دولار، وبلغت ثروته 162.6 مليار دولار، واحتل بذلك المرتبة الثانية في قائمة أغنياء العالم.

وحصد الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، إيلون ماسك، أكبر الخسائر، إذ تراجعت ثروته بواقع 9.9 مليار دولار، إلى 162.1 مليار دولار، وبسبب ذلك تراجع ترتيبه في قائمة أغنى أغنياء العالم إلى المرتبة الثالثة، وفقا لتصنيف «فوربس».

ومن بين أغنى 10 أشخاص في العالم، نمت ثروة المستثمر الأمريكي الشهير، وارن بافيت، بمقدار 505 ملايين دولار، وجاء هذا المستثمر في المرتبة السادسة في القائمة.