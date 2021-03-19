فيما تشير أصابع الاتهام إلى سيارات «تسلا» ذاتية القيادة، كشفت وكالة سلامة السيارات الأمريكية (الخميس) أنها فتحت 27 تحقيقاً في حوادث تصادم، وقعت 3 منها خلال الأسابيع الأخيرة، أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة أنها سترسل فريق تحقيق في حادثة تصادم السيارة ذاتها في هيوستن، بينما انتهت من التحقيق في 4 حوادث ونشرت نتائجها أخيراً، توصلت إلى أن وضع القيادة الذاتية في السيارة كان وراءها.

وقالت الوكالة مطلع هذا الأسبوع، إنها سترسل فريقاً خاصاً بحوادث التصادم، للتحقيق في حادثتين شهدتهما ولاية ميشيغين، فجر (الأربعاء) تتعلق بسيارتين «تسلا» يشتبه أنهما كانتا في «وضع القيادة الآلية»، إذ اصطدمت إحداهما بسيارة شرطة متوقفة. وأعلنت السلطات المحلية أن سيارة «تسلا» من طراز «واي»، رباعية الدفع، اصطدمت بسيارة شرطة، في الواحدة صباحاً، عندما كان رجال الشرطة يحققون في حادثة أخرى.

يذكر أن إدارة السلامة قالت في يوليو الماضي إن 19 حادثة على الأقل تسببت فيها السيارة ذاتها، ما نصحت معه بضرورة إبقاء السائقين أيديهم على عجلة القيادة والانتباه أثناء استخدام نظام القيادة الآلي. مشيرة إلى أن النظام الآلي يفقد السيارة قدرتها على قيادة نفسها آلياً.