وجهت السلطات الأمريكية في مدينة سان فرانسيسكو الاتهامات لمواطنة أمريكية بارتكاب جناية محاولة السرقة والاعتداء على سائق سيارة أجرة، إلى جانب انتهاك قانون صحي خاص بإجراءات (COVID-19). حسب ما نقلته شبكة (CBS) الأمريكية.

وتدعى أرنا كيمياي، 24 عامًا، وتم توقيفها في سجن مقاطعة سان فرانسيسكو يوم الأحد بناءً على مذكرة توقيف بتهمة السرقة والاعتداء والضرب والتآمر وانتهاك قانون الصحة والسلامة بعد المشاجرة مع السائق أجرة نيبالي يدعى (سوبهاكار خدكا).

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن (كيمياي) قد أفرج عنها بكفالة، بانتظار موعد محاكمتها القادم.

وأثار مقطع الفديو اهتمامًا كبيرا والذي أظهر الفتاة وهي تتشاجر مع سائق الأجرة هي وصديقتان كانتا تركبان معها في السيارة يوم السبت الماضي.

وصرح سائق الأجرة لوسائل الإعلام بأنه عندما طلب منها أن تغطي وجهها، سعلت في اتجاهه وعندها حاولت نزع كمامته بالقوة وانتزاع هاتفه النقال. وانهالت عليه هي وصديقاتها بالشتائم والافتراءات العنصرية.

وأضاف خدكا الذي انتقل إلى الولايات المتحدة من نيبال قبل ثماني سنوات «أنتم حيوانات لتعاملوا بشرًا آخرين بهذه الطريقة».