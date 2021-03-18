أعلنت مستشارة ونائب الرئيس التنزاني سامية حسن وفاة الرئيس جون ماجوفولي بعد تدهور حالته الصحية.



وقالت: «أعزائي التنزانيين، من المحزن أن نعلن فقدنا الرئيس جون ماجوفولي الذي توفي متأثراً بمرض القلب في مستشفى مزينا في دار السلام حيث كان يتلقى العلاج من فايروس كورونا»، معلنة الحداد في البلاد 14 يوماً، وتنكيس الأعلام في البلاد.



وقال رئيس الوزراء قاسم مجاليوا الجمعة الماضي، إنه «تحدث لماجوفولي»، ملقياً باللوم في رواية مرض الرئيس على بعض التنزانيين المعارضين، والذين يعيشون في الخارج.



وبدا ماجوفولي (61 عاماً) بصحة جيدة، عندما شوهد في آخر ظهور له أمام الجمهور في 27 فبراير الماضي، عندما عين مسؤولاً جديداً بمقر الرئاسة في دار السلام، العاصمة التجارية لتنزانيا.



وخيب ماجوفولي آمال منظمة الصحة العالمية خلال الجائحة، عقب تقليله من شأن الخطر الذي يمثله «كوفيد-19»، قائلاً، إن «الله والعلاجات الطبيعية كاستنشاق البخار سيحمي شعب تنزانيا».



كما سخر أستاذ علم الكيمياء السابق من فحوصات كورونا، مندداً باللقاحات التي اعتبرها جزءاً من «مؤامرة غربية للاستيلاء على ثروات إفريقيا»، وعارض الكمامات وقيود التباعد الاجتماعي.