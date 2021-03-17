تستعد دور السينما في المملكة و3 دول خليجية، لعرض الفيلم السعودي «بلال السادس»، اعتبارا من الخميس القادم، حسبما أعلن السيناريست محمد الهاشم عبر حسابه على «إنستقرام» (الأربعاء)، إذ نشر التريلر التشويقي، مؤكدا أنه سيعرض بالتزامن في السعودية والبحرين وعمان والكويت يوم 25 مارس الجاري، فيما تعرضه الإمارات وقطر أول أبريل. الفيلم صور في مناطق عدة بالسعودية أبرزها أبها وجازان، وأخرجه حيدر سمير، وبطولة مجموعة فنانين سعوديين وخليجيين بينهم إلهام علي وشعيفان محمد وفيصل العمري ومحمد الهاشم وزارا البلوشي وغيرهم، ويدور حول مغامرة شبابية في جزيرة مجهولة، ما يعرّضهم لعملية احتيال تسعى خلالها شابة لقيادتهم، لتبدأ بعدها المفارقات.