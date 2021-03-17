قضت المحكمة العليا البريطانية بتحويل سائقي «أوبر» إلى موظفين معتمدين وليس مجرد «كباتن» كما كانوا سابقاً، ما يوفر لأكثر من 70 ألف سائق في المملكة المتحدة مزايا العاملين الأساسيين كالحماية الصحية والحقوق القانونية. ووفق صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية (الأربعاء)، سيتمكن السائقون من الحصول على الحد الأدنى للأجور، والاستفادة من معاشات التقاعد والإجازات المدفوعة علاوة على 12.07% من الأرباح السنوية. وقال المدير الإقليمي للشركة جيمي هيوود: «اليوم مهم جدا لسائقي أوبر في المملكة المتحدة، آمل أن تحذو الشركات حذونا لتحسين بيئة العمل لمن يشكلون جزءاً أساسياً في حياتنا اليومية».يذكر أن التصنيف لا يشمل شركات توصيل الطعام «Uber Eats».