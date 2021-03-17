في محاولة لتغيير مجرى التاريخ العدائي بين بلادها وفرنسا، أعلنت الكاتبة الجزائرية ياسمين بريكي زواجها من حفيد نابليون بونابرت، لتكتسب لقب «أميرة». وقالت بريكي لبرنامج BBC تريندينغ (الثلاثاء): «زواجنا سيحسن العلاقة بين بلدينا، فأنا مهتمة بالعلاقة الودية وأتمنى أن يكون العرس رمزاً للاتحاد والترابط والمحبة بين بلدينا». وعن الجدل حول زواجها من حفيد محتل الجزائر عام 1830، قالت: «نابليون لم يحتل الجزائر بل الملك شارل العاشر». وولدت بريكي في ولاية عنابة، وانتقلت إلى فرنسا عام 2004، للدراسة، فيما عقد قرانها على الأمير بواكيم تشارلز نابليون يوم 5 مارس الجاري المصادف الذكرى المئوية الثانية لوفاة نابليون الأول.