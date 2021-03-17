كشفت إحصائية بريطانية أن السلطات الصحية لم تسجل أي حالات إصابة بالإنفلونزا خلال الأشهر الـ3 من عام 2021، فيما يرجع عالم الفيزياء الأمريكي مارك بوشانان ذلك إلى ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والإغلاقات التي هدفت للحد من انتشار فايروس كورونا، مؤكدا تراجع حالات الإنفلونزا بشكل كبير في العالم كله. ووفق «بلومبيرغ» (الأربعاء) يقول بوشانان: «ورغم إيجابية الظاهرة، إلا أنها مقلقة، فبمجرد انتهاء الوباء، ستخفف الدول الاحترازات، ما يسمح بعودة انتشار الأمراض وبشكل عنيف، لاسيما أن الجائحة أثرت على متابعة الفايروسات الأخرى خلال الفترة الحالية، وبينها الحصبة». واختتم: «أخشى أن يفيق العالم على كوابيس أكثر ضراوة بعد انتهاء كوفيد-19».