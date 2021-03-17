بمجرد دخول فصل الصيف، تزداد الحاجة لتشغيل المكيفات لفترات طويلة، ما يرفع فاتورة الكهرباء بشكل ملحوظ. ويؤكد جهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك على صفحته في «فيسبوك» (الأربعاء) على اتباع نصائح لتقليل الفاتورة، وهي: اختيار المكيف المناسب لمساحة الغرفة، مع شراء أنواع تكييف موفرة للطاقة، وضرورة تنظيف فلاتر الهواء بشكل دوري لاستهلاك أقل للطاقة، وسد الثقوب والثغرات بجوار التكييف لمنع تسرب الهواء الحار، مع وضع حشوات حول إطارات الأبواب والنوافذ، وإغلاق الستائر العازلة للحرارة، والتأكد من وقف تشغيل التكييف عند مغادرة المنزل، وضبط حرارته عند 25 درجة مئوية (75 فهرنهايت)، باعتبارها الدرجة المثالية لتبريد مريح للجهاز.