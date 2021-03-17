كشف تقرير لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية العثور على متغير جديد من فايروس كورونا تم اكتشافه لأول مرة في المملكة المتحدة البريطانية مصدره الفلبين، حسبما كشفت هيئة الصحة العامة اليوم (الأربعاء)، والسلالة التي سميت P.3 لديها عدة طفرات مقلقة موجودة أيضا في المتغيرات التي تم اكتشافها في جنوب أفريقيا والبرازيل وكينت الإنجليزية.

وقالت هيئة الصحة العامة البريطانية إن الإصابة بالمتغير الجديد لكورونا تم اكتشافها في شخصين بإنجلترا، سافر أحدهما أخيرا إلى الفلبين، والحالة الأخرى لا تزال قيد التحقيق، وليس من الواضح ما إذا كان الشخصان المصابان يعرفان بعضهما بعضا، وتم الوصول إلى جميع من كانوا على اتصال وثيق بهما وطُلب منهم العزل.

ويحتوي متغير P.3 على طفرات السنبلة E484K الموجودة في السلالات البرازيلية والجنوب أفريقية وN501Y الموجود أيضا في سلالة كينت وهي النسخة الإنجليزية الجديدة لفايروس كورونا، وتساعد هذه التعديلات في جعل الفايروس أكثر قابلية للانتقال وتجنب الأجسام المضادة.

وأضافت هيئة الصحة البريطانية أن لديها حالتين أخريين من البديل البرازيلى P.1، واحدة في ويست ميدلاندز وواحدة في هارينجي في شمال لندن، كان كلا المريضين قد زارا البرازيل أخيرا، واكتشاف السلالة الفلبينية يعني أن هناك 6 متغيرات قيد البحث والدراسة ظهرت في بريطانيا حتى الآن.

جاء ذلك بعد اكتشاف متغير كورونا الجديد الذي قد يكون قادرا على التهرب تماما من الاختبارات الحالية في فرنسا خلال اليومين الماضيين، حيث تم اكتشاف 8 حالات من «نوع بريتون» في مستشفى في لانيون الفرنسية.