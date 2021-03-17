أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن اليوم (الأربعاء) حكماً بالإعدام شنقا على 6 متهمين، أحدهم غيابيا، والسجن لمتهمة لمدة 15 سنة ومتهمة أخرى لمدة 10 سنوات، ومتهمتين بالحبس سنة لكل منهما، كما قضت المحكمة ببراءة 7 متهمين في القضية.

وأسندت المحكمة للمتهمين 9 تهم من بينها، «الإرهاب، وترويع المجتمع، وتشكيل عصابة أشرار، وهتك العرض، والخطف الجنائي، وإحداث عاهة دائمة، وحيازة سلاح ناري غير مرخص، ومقاومة رجال الأمن العام، والشروع بالقتل».

يذكر أن أحداث قضية «فتى الزرقاء» قام فيها عدة أشخاص «بخطف فتى من مدينة الهاشمية، ونقله إلى منطقة خالية من السكان شرقي محافظة الزرقاء وقاموا بالاعتداء عليه، وبتر يديه، وإعتام إحدى عينيه، وإيذاء الأخرى، وتركوه في منطقة خالية من السكان، وبعيدة عن أقرب مستشفى 7 كيلم».

وصرحت الجهات الأمنية وقتها أنه «تم إسعاف فتى يبلغ من العمر 16 عاماً لمستشفى الزرقاء الحكومي بحالة سيئة إثر تعرضه لاعتداء بالضرب، وبتر في ساعدي يديه، وفقء لعينيه، وأنه بالاستماع لأقوال الفتى أفاد بأن مجموعة من الأشخاص، وعلى إثر جريمة قتل سابقة قام بها أحد أقاربه، قاموا باعتراض طريقه واصطحابه إلى منطقة خالية من السكان، والاعتداء عليه بالضرب وبالأدوات الحادة».