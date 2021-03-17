وافقت السلطات الصحية الصينية، (الثلاثاء)، على استخدام لقاح جديد محلي الصنع ضد فايروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ويعتبر خامس لقاح محلي معتمد في الصين، حسبما ذكرت وكالة «أسوشيتدبرس».

وأشارت الوكالة إلى أن اللقاح الجديد الذي صممه المركز الوطني لمراقبة ومنع الأمراض، هو خامس لقاح معتمد في البلاد، ورابع لقاح يحصل على إذن استخدامه الطارئ، حسبما ذكرت «روسيا اليوم».

وقال ممثل الشركة المنتجة إن اللقاح الذي يمر بالمرحلة النهائية الثالثة من اختباراته في أوزبكستان وباكستان وإندونيسيا، يتكون من ثلاث جرعات يتم تلقيها بفاصل زمني مدته شهر واحد.

وفي 31 ديسمبر وافقت الصين على طرح أول لقاح لها ضد فايروس «كوفيد-19» في السوق، وهو لقاح «سينوفارم».

ومطلع فبراير الماضي، وافقت السلطات الصينية على استخدام اللقاح الثاني، وفي 25 فبراير وافقت الصين على استخدام لقاحين جديدين محليي الصنع في مواجهة جائحة كورونا، وحتى الآن لم توافق الصين على استخدام أي لقاح داخل الصين، تم تصنيعه خارجها.