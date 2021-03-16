كشفت توقعات خبراء الإعلام الترفيهي الأمريكي أن «نتفليكس» ستخسر موقعها كأكبر شركة بث تدفقي في غضون 3 سنوات، مقابل النمو الذي تحققه مجموعة «ديزني» منذ إطلاقها خدمتها التنافسية «ديزني+» عام 2019. ووفق صحيفة «غارديان» البريطانية (الثلاثاء)، من المرجح أن تسرق «ديزني» تاج «نتفليكس» بحلول 2024، بعدما عدلت الأولى توقعاتها الأولية بشأن عدد المشاركين لديها، إذ أعلنت المنصة الرئيسية لمجموعة «ديزني» قبل أسابيع عن اجتياز مشتركيها عالميا 100 مليون، وهو إنجاز استغرقت منافستها «نتفليكس» عقدا من الزمن لتحقيقه. ومع احتساب أرقام المشتركين في نظام خدمة بث الفيديو الرياضية «إي إس بي إن+» وخدمة الاشتراك في «هولو» التابع للمجموعة في الولايات المتحدة، فستضع الزيادة في عدد المشتركين «ديزني» على الطريق لاقتلاع «نتفليكس» من المنافسة.