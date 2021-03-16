في قائمة أكثر عواصم العالم تلوثا لعام 2020، احتلت العاصمة الهندية نيودلهي المرتبة الأولى للسنة الثالثة على التوالي، وفق تقرير أصدرته مجموعة «آي كيو إير» السويسرية لقياس مستويات جودة الهواء أمس (الثلاثاء). وجمع التقرير بيانات 106 دول حول العالم، مبينا أن الهند تضم 35 مدينة من بين أكثر من 50 مدينة تلوثا على الإطلاق. وحذر التقرير من هواء الهند، إذ إن تلوثه لا يزال مرتفعا بشكل خطير، فيما بلغ متوسط تركيز جزيئات «بي إم 2.5» في نيودلهي 84.1؛ أي أكثر من ضعف المتوسط في العاصمة الصينية بكين البالغ 37.5 ما وضعها في المركز الـ14 بين المدن الأكثر تلوثاً.