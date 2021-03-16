بعد تأجيل عرض المسلسل الكوميدي «على جنب» على قناة mbc منذ الموسم الرمضاني 2019، توقعت مصادر «عكاظ» أن يعود الفنانون الثلاثة فايز المالكي وراشد الشمراني وحسن عسيري إلى المنافسة في رمضان القادم. وصور العمل في 8 سعودية ومصر وجورجيا، وألفه علاء حمزة وأخرجه عمر الديني وثامر الصيخان وعبدالعزيز الشلاحي وبلال البدر وتوفيق الزايدي، ويتناول عددا من المشكلات الاجتماعية المحلية، النابعة من قضايا الساعة في قالب كوميدي ساخر، ضمن 30 حلقة منفصلة. يذكر أن المسلسل خرج من خريطة العرض في اللحظات الأخيرة قبل عامين، على خليفة مشكلات إنتاج أدت لعدم تسليم فريق العمل الحلقات للقناة في الوقت المحدد.