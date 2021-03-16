كشفت تقارير أمريكية أن ميغان ماركل دوقة ساسكس المولودة في كاليفورنيا تخطط لخوض السباق الرئاسي الأمريكي عام 2024. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية (الثلاثاء)، يقول مسؤول سابق في حكومة توني بلير على صلة بواشنطن إن ماركل تتفاعل مع كبار الديموقراطيين لبناء فرق لجمع التبرعات لكسب داعمين أكثر ما يؤهلها للترشح. فيما يرى متخصص السياسة الأمريكية بجامعة لندن البروفيسور روبرت سينغ أن مهمة ماركل صعبة، إذ ستضطر لمواجهة كامالا هاريس نائبة الرئيس، إلا أن ترشحها يستند لخلق قدر أكبر من التنوع والمساواة في المجتمع الأمريكي. وتابع: «منذ انتزع جيمي كارتر الترشح من الديمقراطيين عام 1976 أصبح أداء الغرباء متميزاً.. فمن يدري؟».