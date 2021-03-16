روى المواطن السعودي أحمد الشراري تفاصيل تبرعه لزوجته بكليته بعدما اكتشف أنها تعيش بكلية واحدة توقفت عن العمل. وأبان الشراري في حديثه لبرنامج «ياهلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية» (الإثنين)، أن آلاماً داهمت زوجته وبمراجعة المستشفى وإجراء الفحوصات فاجأه الأطباء بأنها تحمل كلية واحدة أدى ارتفاع ضغط الدم لفشلها. وتابع الشراري: «بدأت رحلة الغسيل الكلوي والقسطرة، ما دفعني لطلب التبرع بكليتي لها، غير أن العملية تأخرت بسبب جائحة كورونا، إلى أن قرر الطاقم الطبي بمستشفى الملك سلمان بالرياض قبول التبرع وإجراء العملية التي تكللت بالنجاح ما أنهى معاناة زوجتي.. وسنخضع للمراجعة لمدة 3 أشهر حتى تستقر حالتها الصحية».