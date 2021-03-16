أعلن ملتقى الإعلام العربي فوز الأمين المساعد لاتحاد الفنانين العرب مدير جمعية المنتجين والموزعين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عمر الجاسر بالمركز الأول كأكثر شخصية عربية مؤثرة في العالم العربي لعام 2020، في المسابقة التي أقامها الملتقى لاختيار الشخصيات الأكثر تأثيراً، والتي ضمت عدداً كبيراً من الشخصيات العربية المؤثرة ممن حققوا حضورا فاعلا من خلال ما يقدمونه من أعمال لمجتمعاتهم وبلدانهم على المستوى العربي والإقليمي.وشارك في التصويت الذي استمر 15 يوما، أكثر من 60 ألف مشارك من مختلف الدول العربية، فيما جاءت النتائج التي أعلنت أمس الأول كالتالي: المركز الأول للممثل والمخرج السعودي الدكتور عمر الجاسر، فيما حصد المركز الثاني النائب السابق في البرلمان الأردني رجل الأعمال أمجد المسلماني، وجاء في المرتبة الثالثة أمين عام الاتحاد الوطني للشباب الفلسطيني الدكتور زهير خليل مطلق.بدوره أكد الجاسر أن المسابقة حققت الهدف من إقامتها، إذ حثت على مد جسور التواصل بين أبناء العالم العربي، وأبرزت دور المؤثرين على المجتمعات العربية وما يقومون به من جهود في هذا الشان، ما يعد حافزا لهم، لبذل المزيد من الجهد لخدمة فئات المجتمع كافة. في المقابل أعرب المدير العام لملتقى قادة الإعلام العربي المستشار محمد القطامين عن ثقته في ترشيح المشاركين، مؤكدا أن الملتقى سيقيم احتفالا كبيرا لتكريم الفائزين في مدينة جدة قريباً، دون أن يعلن عن الموعد بالتحديد، واكتفى بالقول: «بمجرد أن تتحسن أوضاع التي نواجهها بسبب تفشي فايروس كورونا».