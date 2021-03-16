بعد أعوام من نسيانه أو عدم إدراك وجوده، نجح فريق عمل في العثور على مدخل نفق «وينتربرج» في فرنسا، والذي يُعرف بنفق الموت في الحرب العالية الأولى والمخبأ منذ نحو قرن.

ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، عثر عليه في غابة على تلة ليست بعيدة عن مدينة ريمس الفرنسية، وبداخله جثث أكثر من 270 جنديا ألمانيا لأكثر من قرن، بعد أن ماتوا خلال الأحداث الدامية للحرب، وفي سبعينات القرن الماضي، لم يكن هذا الاكتشاف مهما خلال الحرب العظمى مع فرنسا.

ويوجد في النفق الخفي حفرة بعمق 3 أمتار بالقرب من المدخل، ومجموعة من القطع الأثرية خلال فترة الحرب، ومنها فؤوس وأدوات زراعة، ودعائم الحفرة وكذلك القذائف غير المنفجرة.

وعلى مدار هذه السنوات الطويلة لم يتمكن اللصوص من اقتحام النفق، الذي يقع في عمق أكبر، وما وجدوه هو أشلاء وأجزاء متناثرة في انفجار القذيفة التي أغلقته.