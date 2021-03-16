جمع مجموعة من الطلاب السابقين مبلغا قيمته 27 ألف دولار (أي ما يعادل نحو 100 ألف ريال)، من أجل معلمهم السابق المسن، بعد اكتشافهم أنه يعيش في سيارته.

وبحسب صحيفة «مترو» البريطانية، عاش خوسيه فيلارويل، 77 عامًا، في سيارته، طراز «فورد ثندربيرد» في لوس أنجليس، على مدار 7 سنوات، حتى يتمكن من إرسال الأموال إلى عائلته في المكسيك.

ومع انتشار فايروس كورونا المستجد، تقاعد المعلم من وظيفته، خصوصا بعد تحول التعليم عن بعد، موضحا: «لا يمكنني إعالة عائلتي الكبيرة في المكسيك واستئجار شقة هنا في الوقت نفسه بالدخل الذي أحصل عليه».

ولهذا السبب، يعيش «خوسيه» في خوف من نفاد بطارية سيارته؛ إذ يستخدم إلكترونيات سيارته لتشغيل جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به من أجل استخدامه لكسب بعض المال، كمدرس عبر الإنترنت.

وفي إطار معاناة المدرس، شعر الطالب السابق ستيفن نيفا، بالضيق لرؤية معلمه والمعروف باسم «السيد V» يواجه أوقاتًا عصيبة؛ ليتعهد بتقديم المساعدة، قائلا: «مثل كل يوم كنت أخرج للعمل في الساعة 5 صباحًا وأراه يمر عبر صندوقه، وشعرت بالحاجة إلى القيام بشيء حيال ذلك».

وأنشأ الطالب السابق حملة لجمع التبرعات لمدرسه على أمل جمع نحو 5000 دولار لمساعدته على الوقوف على قدميه مرة أخرى، لكن الحملة الخيرية لاقت تفاعلا كبيرا من الطلاب السابقين للمعلم المتقاعد، الذين جمعوا 27 ألف دولار.

وبعدها قدم ستيفن شيكًا بالمبلغ إلى جوزيه في وقت سابق من هذا الأسبوع، في عيد ميلاده الـ77، بحضور طلاب آخرين.