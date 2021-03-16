أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر وفاة الفنان عادل هاشم عن عمر ناهز 82 عاما.

ونعت النقابة الراحل، مشيرة إلى أنه ستتم الصلاة على جثمانه عصر الثلاثاء بمسجد السيدة نفيسة.

ولد عادل هاشم في القاهرة، وحصل على بكالوريوس فنون مسرحية، وعمل بالتلفزيون والسينما وتولى عدة مناصب في هيئة المسرح، وأخرج العديد من المسرحيات، وفي التلفزيون شارك في مسلسلات منها نسر الشرق.

وقدم عادل هاشم في السينما المصرية العديد من الأفلام، منها: الراجل اللي باع، عفريت النهار، ناصر 56، ساعتان من الرعب، 90 دقيقة، حرب إيطاليا، بلية ودماغه العالية، إلا ابنتي، الطاؤوس، وغيرها.