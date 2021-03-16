كشفت منظمة الصحة العالمية عدم استبعادها التطعيم بجرعة ثالثة لمكافحة سلالة كورونا المتحورة.

ووفقًا لشبكة «سكاي نيوز»، قالت المتحدثة باسم الصحة العالمية مارجريت هاريس إن لقاح أسترازينيكا ممتاز، ولا يوجد سبب لعدم استخدامه.

وأشارت هاريس، في مؤتمر صحفي بجنيف، إلى أن تعليق عدد من الدول استخدامه جاء كإجراء احترازي.

ولفتت إلى أنه من المهم ضرورة الاستمرار في استخدام لقاح أسترازينيكا، مؤكدة أن عملية التطعيم يجب أن تستمر للحد من تفشي كورونا.

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت أنه لا دليل حتى الآن على وجود أعراض جانبية للقاح أسترازينيكا المضاد لفايروس كورونا.