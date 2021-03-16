يعي جيداً رئيس مجلس إدارة مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر الشيخ عبدالله صالح كامل أن التحديث حاجة أساسية لمواكبة الحاضر، وضرورة ملحّة للبقاء في المستقبل، الأمر الذي وضع جميع من هم حوله في حالة استنفار دائم للعمل والبحث عن الجديد، كان آخرها إطلاق الهوية الرقمية الجديدة لـ«سعودي جازيت»، وتطبيقاتها المختلفة.وفيما يخفت صوت العديد من الصحف حول العالم نتيجة ما تعانيه المهنة وصناعة الإعلام من معوقات وضعتها في مواقف لا تحسد عليها، وجدت مؤسسة عكاظ نفسها بين يدي رجل يعرف الإعلام جيداً، بخبرة سنين طوال، مكنته من أن يضع أمله في الشبان السعوديين والوسائل الإعلامية السعودية، مشاركاً برأيه ورؤيته في تحديث الهوية الرقمية الجديدة لـ«الجازيت»، والتحول الرقمي التام للصحيفة الناطقة باللغة الإنجليزية.وتعوّد عبدالله صالح كامل على تذليل الصعاب أمام فريقه، وبذل الغالي والنفيس لدعم التطوير بسخاء دائم، وتحفيز منقطع النظير، ليخلق لكل من هم حوله مناخاً يمكّنهم من العمل بإبداع، وإطلاق نافذة سعودية على العالم، تحمل في رؤيتها نقل صوت السعودية إلى العالم باللغة الإنجليزية، لتعكس الصورة الحقيقية للسعودية عبر الإنترنت، وداخل منصات التواصل.