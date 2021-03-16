كشفت شركة «الاتحاد للطيران» الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، (الإثنين)، موعد انطلاق أولى رحلاتها بين أبوظبي وتل أبيب، بتاريخ 6 أبريل القادم، بواقع رحلتين أسبوعيا، وذلك بعد إعادة جدولة موعد الرحلة الأولى.

وكانت «الاتحاد للطيران» ومقرها أبوظبي، قد أعلنت قبل عدة أشهر أنها ستبدأ رحلات يومية إلى تل أبيب في 28 مارس الجاري، وستكون مواعيدها متزامنة مع رحلات تسيرها ذهابا وإياباً من أبوظبي إلى الصين وتايلند والهند وأستراليا.

وفي نوفمبر الماضي، وقعت «الاتحاد للطيران» وشركة طيران «العال» الناقل الوطني لإسرائيل، مذكرة تفاهم واسعة النطاق تتضمن خطط توفير خدمات مشتركة بالرمز بين أبوظبي وتل أبيب، إضافة إلى عدد من الوجهات الأخرى عبر شبكتي الوجهات العالمية التابعة للشركتين.