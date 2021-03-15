اعتبارا من أول شوال القادم، سيصبح دخول دور السينما في الكويت مشروطا بتلقي لقاح كورونا. هذا ما أكده وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، داعيا في بيان (الإثنين) إلى ضرورة أخذ اللقاح حفاظا على صحة وسلامة الأرواح. وأردف الصباح: «التطعيم فعال جدا في تقليل الوفيات بشكل ملحوظ ونحتاج دعم المجتمع لزيادة الوعي من أجل التطعيم ونأسف لضعف الإقبال عليه في بعض المحافظات»، مستغرباً تخوّف البعض رغم انخفاض أعداد الإصابات والوفيات في الولايات المتحدة وبريطانيا بسبب التطعيم. واستدرك: «في خطة ما بعد شهر رمضان، سيتم إغلاق أي محل مهما كان نشاطه حال لم يتلقَّ العاملون فيه التطعيم».