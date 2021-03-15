رغم مواجهته اعتراضات واسعة، قرر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل إنتاج برنامج رمضاني في حلقات تبث يوميا طوال الشهر الكريم عبر «بودكاست» صوتي يركز على الإسلام والمسلمين. ويحاول الزوجان تعميق التعايش في الولايات المتحدة، وتوطيد علاقتها مع الجالية الإسلامية. ووفق RT (الإثنين)، سيتضمن البرنامج الذي تقدمه متشيا أبوسيف الأمريكية من أصل باكستاني، حوارات مع فنانين وممثلين ورياضيين من الجالية المسلمة تركز على الجوانب الإنسانية للضيوف. فيما كشف مخرج البرنامج أن أول حوار سيكون مع الممثل المصري-الفلسطيني الأصل رامي يوسف. وعلقت ميشيل أوباما: «أحب هذه الأعمال التي تتحدى الظروف المحيطة كالوباء العالمي والموجة العنصرية التي تشهدها البلاد».