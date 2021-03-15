أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان عبر حسابه على «إنستقرام» إحياء مطرب الأوبرا الإيطالي آندريا بوتشيلي حفلة غنائية في محافظة العلا يوم 8 أبريل القادم، فيما أرفق صوراً لبوتشيلي من زياراته وحفلاته السابقة. وينتظر أن تشهد الحفلة حضورا كبيرا، خصوصا أن الجماهير السعودية متشوقة لعودة الحفلات التي أوقفتها الإجراءات الاحترازية المفروضة بسبب تفشي فايروس كورونا. وكان بوتشيلي، الكفيف الذي أبصر النور بحنجرته، قدم حفلات متميزة، آخرها في فعاليات مهرجان «شتاء طنطورة» يناير الماضي، إذ صدح بصوته العذب وإحساسه المرهف، ضمن كوكبة من الفنانين العالميين المشاركين على مسرح مرايا الذي صمم ليعكس جمال الطبيعة في العلا وآثارها التاريخية.