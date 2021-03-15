تفتح صحيفة «سعودي جازيت» غداً (الثلاثاء) نافذة جديدة في التحول الرقمي الشامل، عبر إطلاق هويتها الجديدة، لتواصل مشوارها الرقمي بحلة جديدة، تواكب من خلالها التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام، نحو تقديم منتج إعلامي باللغة الإنجليزية يعتمد على الموثوقية والمصداقية والسرعة.وسيدشن وزير الإعلام الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، غداً، الهوية الرقمية الجديدة لـ«سعودي جازيت»، بحضور مدير عام مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر عبدالله الحسون، ورئيس تحرير صحيفة «عكاظ» المشرف العام على صحيفة «سعودي جازيت» الزميل جميل الذيابي، وفريق عمل «سعودي جازيت»، والصحفيين والمهتمين.وستتناول تنبيهات تطبيق «سعودي جازيت» على الهواتف الذكية، وإشعارات حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، الأحداث السعودية والعربية والعالمية في مختلف المجالات السياسية والرياضية والاقتصادية، إضافة إلى مقالات كتّاب الرأي، ليشارك القراء حول العالم منتجاً إعلامياً سعودياً باللغة الإنجليزية، كمصدر للأخبار للمتحدثين بغير العربية حول العالم، لتواصل «سعودي جازيت» إثراء المحتوى الإنجليزي عن المملكة في الإنترنت، بعد أن طوت أعدادها الورقية بعد 45 عاماً من صدورها، لتواصل ركضها الرقمي عبر الوسائط والمنصات والوسائل المتعددة.وكان رئيس مجلس إدارة عكاظ للصحافة والنشر الشيخ عبدالله صالح كامل، أكد أن الهوية الرقمية لصحف مؤسسة عكاظ تأتي معززة للثوابت الأصيلة والخطط الوطنية المستقبلية الطموحة، لتمضي نحو تأسيس مفهوم جديد في الخطاب الإعلامي، بتوظيف جميع وسائل التواصل الاجتماعي برؤى مهنية حديثة، لما فيه خدمة المملكة العربية السعودية وقيادتها وأمنها واستقرارها.وأكد رئيس تحرير صحيفة عكاظ المشرف على صحيفة سعودي جازيت الزميل جميل الذيابي أن إطلاق الهوية الرقمية الجديدة لـ«سعودي جازيت» يأتي ضمن الجهود المبذولة لصناعة التحولات في الإعلام، وتقديم منتج سريع وموثوق لقراء الصحيفة عبر المنصات الرقمية، في تجسيد مهني لتغير الوسيلة الصحفية وثبات المهنية.وأشار الذيابي إلى تمسك «سعودي جازيت» بتقديم مختلف المنتجات الصحفية عبر منصاتها ووسائطها الرقمية، مستشعرة ميثاق العمل الصحفي، وأخلاق المهنة الصحفية، مشدداً «اليوم يمكننا القول إن «سعودي جازيت» خططت للتحول الرقمي التام بحلة جديدة، لتثبت لصناع المهنة قدرتها على إكمال مشوارها الصحفي بأسلوب جديد تحفظ فيه المبادئ الصحفية عبر الأجهزة الذكية والتطبيقات».ومن جانبه، أشار المدير العام لمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر عبدالله الحسون إلى أن الهوية الرقمية الجديدة لـ«سعودي جازيت» راعت التطور التقني للصحيفة، بنمط تقني يجمع بين أصالة إرثها الممتد منذ ٤٥ عاماً، والأنماط الإعلامية الحديثة عبر مختلف المنصات الرقمية.