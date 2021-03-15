تلقت الفنانة اللبنانية سميرة توفيق لقاح كورونا في إمارة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، وقد كشفت ذلك ابنة أختها لينا رضوان، حيث نشرت صوراً للفنانة عبر حسابها في «تويتر» وأرفقته بشكر لدولة الإمارات وحكامها. وجاء في التعليق: «سميرة توفيق تتلقى تطعيم الكوفيد من دولة الإمارات أبو ظبي حيث إقامتها. كل الشكر لدولة الإمارات ولجميع حكامها وللشيخ عبدالله بن زايد راعينا. اليوم تلقينا الجرعة الأولى تحت رعاية أطباء كليفلاند ومن أفضل ما يكون. لك الحمد يا الله. يا رب اشفي كل مريض وأكرم كل بلد، أن تنعم على ناسها باللقاح..».