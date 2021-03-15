كشفت محكمة أمريكية تلقيها دعوى قضائية جماعية ضد شركة «قوقل» تتعلق بتتبع المستخدمين أثناء وضع «التصفح الخفي» Incognito. ووفق وكالة «بلومبيرغ» (الأحد) أكدت القاضية لوسي كوه أن «قوقل» لم يخطر مستخدميه بأنه لا يزال يجمع البيانات حتى في الوضع الخفي، ما يعد سبباً كافياً لتوقيع أقصى عقوبة على المنصة. واتهم المدعون الشركة بتضليلهم وإخبارهم بأن معلوماتهم خاصة حتى أثناء مراقبة عاداتهم، فيما قال متحدث الشركة إن المستخدمين وافقوا على سياسة الخصوصية، ما ينفي جهلهم بجمع البيانات. ووجه المدعون انتقادات للمنصات الاجتماعية عامة، إذ تخفي معلومات مهمة في شروط خدامتها، ما يضع انتهاك خصوصية المستخدمين على المحك.