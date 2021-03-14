فتحت السلطات الصحية في ولاية ميشيغان الأمريكية تحقيقا عاجلا بعد نشر صور على «إنستغرام» تظهر أطباء وممرضين في غرفة العمليات وهم يتباهون بأعضاء أزيلت من جسد مريض، عقب عملية جراحية.

وأظهرت الصور مريضا ممددا في غرفة العمليات، بينما وقف أكثر من طبيب وممرض أمامه وهم يحملون أجزاء بدت وكأنها أعضاء وأنسجة أزيلت من جسمه.

وتم إرفاق إحدى الصور التي تظهر طبيبا يحمل عضوا بشريا غير واضح بسبب الدماء التي غطته بتعليق يقول: «هذه اللعبة الجديدة في غرفة العمليات.. هل يمكنك تخمين وزن هذا العضو».

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، عرّفت المجموعة التي تقف وراء هذه المنشورات على أنهم عاملون بمجال التوليد وأمراض النساء في مشفى تابع لمؤسسة «سبيكتروم هيلث» في غراند رابيدز بميشيغان.

ومن جانبها قالت «سبيكتروم هيلث» في بيان، إنها فتحت تحقيقا في الحادثة، مضيفة: «شعرنا بالصدمة لنشر مثل هذه الصور على إنستغرام.. نعمل على حلّ هذه المشكلة وضمان عدم تكرارها في المستقبل».

بدورها، علقت المؤسسة الوطنية للدفاع عن المرضى على الحادثة بالقول: «حذف إنستغرام الصور.. نؤكد أن قطاع الرعاية الصحية يجب أن يظل بعيدا عن مثل هذه الممارسات.. حياة المرضى وخصوصيتهم أمر لا يجب الاستهتار به على الإطلاق».