أثار تخوف البعض من أعراض اللقاحات المعتمدة ضد فايروس كورونا، جدلا واسعا، ما دفع منظمة الصحة العالمية لنشر مقطع فيديو توعوي على حسابها في «تويتر» (الأحد)، قالت فيه إنها تراقب بعناية جميع اللقاحات للتأكد من أمانها لكل متلقيها. وأضافت: «الآثار الجانبية الشائعة تشمل وجعاً أو احمراراً حول موقع الحقن، أو حمى خفيفة، أو إرهاقا، أو صداعا، أو آلاما في العضلات أو المفاصل.. تستمر أقل من أسبوع». واستدركت: «من النادر جدا حدوث مشكلات خطيرة بسبب اللقاحات، فقبل توزيعها خضعت لاختبارات صارمة لضمان سلامتها، وثبت أنها تقلل بشكل كبير خطر الإصابة بالفايروس». وختمت: «التطعيم أفضل الحلول لحماية نفسك ومجتمعك».