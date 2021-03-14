وكلت زوجة ونجل الممثل الكويتي الراحل مشاري البلام محاميا لطلب فتح تحقيق موسع لكشف أسباب وفاة البلام، حسبما أعلن المحامي الكويتي حسين بن شيبة على حسابه في «تويتر» (الأحد)، مؤكدا أن العائلة أسندت إليه مهمة مطالبة وزارة الصحة الكويتية بفتح تحقيق للوقوف على أسباب الوفاة بدقة مع إعداد تقرير مفصل عن حالة الراحل. يأتي ذلك في وقت تداولت منصات التواصل مقطع فيديو ظهر فيه والد البلام متحدثا عن سبب موت نجله، مشيرا إلى تطعيمه وهو مصاب بكوفيد-19، علاوة على حقنه بالكورتيرزون وهو ما أنهى حياته. ومنذ إعلان إصابة البلام بكورونا، أثيرت تكهنات واسعة حول مصدر العدوى وأسباب وفاته.