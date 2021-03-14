بينما تستعد طائرة مصر للطيران للهبوط في مطار القاهرة قادمة من أسوان جنوب مصر، دهمت أزمة قلبية الراكب السعودي حمدي بن حامد عبدالباري، ليلفظ أنفاسه قبل أن تحط على المدرج مساء (السبت). وعلمت مصادر «عكاظ» بمطار القاهرة أن برج المراقبة تلقى إخطاراً من قائد رحلة مصر للطيران رقم 85 قبل الهبوط بدقائق يطلب وجود طبيب الحجر الصحي وسيارة إسعاف، وفور هبوط الطائرة صعدت إليها طبيبة الحجر، وبالكشف على الراكب تبين وفاته إثر توقف قلبه. يذكر أن الراكب المتوفى عبدالباري من مواليد 1951، وتم نقل جثمانه بسيارة إسعاف إلى المستشفى لحين استكمال الإجراءات القانونية.